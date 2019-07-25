خارجية الوفاق: ننتظر ما سيتخذه القضاء العسكري التونسي لتحديد مصير الطائرة الحربية وقائدها

ليبيا – أكد الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي على أن المساعي الدبلوماسية بخصوص الطائرة الحربية التي هبطت إضطرارياً في تونس مازالت مستمرة والإجتماعات متواصلة بالخصوص بين القائم بأعمال السفارة الليبية والمسؤولين التونسيين في وزارة الخارجية التونسية.

القبلاوي نوّه خلال مداخلة هاتفية أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أنه على مستوى وزراء الخارجية هناك الكثير من الأمور التي يجب أخذها بالحسبان، مشيراً تأكيد الخارجية التونسية على أن الطائرة واختراق الأجواء التونسية هو من اختصاص القضاء العسكري بالتالي من يتحفظ على الطائرة والطيار هو القضاء العسكري.

وذكر أن القنوات الدبلوماسية بين تونس وليبيا ستكون على تواصل مستمر إلى حين اتخاذ الإجراء المناسب من قبل القضاء التونسي وفق الأعراف والقوانين التي تنص عليها الدولة التونسية، كاشفاً عن تشكيل لجنة طوارئ من قبل السفارة الليبية بتونس تتضمن ملحق عسكري وأمني ومستشار سياسي للتواصل المباشر مع هذه القنوات الدبلوماسية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى أنه بحسب السلطات التونسية وماصرحت به مؤخراً لخارجية الوفاق أنها لن تتعامل إلا مع حكومة الوفاق باعتبارها حكومة معترف بها دولياً لتجنب تعقيد المسألة ووضع الأمور في نصابها، مبيناً أنهم في إنتظار ما سيتخذه القضاء العسكري التونسي ومن ثم ستكون هناك مشاورات أخرى جديدة حول الملف.

كما أوضح أن الملف الآن في يد القضاء العسكري التونسي بالتالي كل المشاورات والنتائج لن تكون موجودة إلا بعد اتخاذ الإجراء اللازم الذي يراه القضاء التونسي وفق قوانينهم، مجدداً تأكيده على أنه بعد نتائج التحقيق سيكون هناك مشاورات وإتصالات من شأنها تحدد مصير الطائرة والطيار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية