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حالة الطقس في ليبيا ليوم الخميس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – يشهد الطّقس اليوم اعتدالًا في درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة النسبية على مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة
طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاة الى شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -37) درجة مئوية
بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده
طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (30 – 35) درجة مئوية اما على الدواخل (38) درجة مئوية.
الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة
طقس مشمس والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 – 43) درجة مئوية .
الكفرة – تازربو – السرير
طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 42) درجة مئوية.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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