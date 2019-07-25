حالة الطقس في ليبيا ليوم الخميس

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – يشهد الطّقس اليوم اعتدالًا في درجات الحرارة وارتفاع في الرطوبة النسبية على مناطق الشمال وتبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب .

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

طقس مشمس والرياح متغيرة الاتجاة الى شمالية شرقية معتدلة السرعة و درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (30 -37) درجة مئوية

بن جواد – سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مراده

طقس مشمس الى قليل السحب والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصـوى تتراوح مابين (30 – 35) درجة مئوية اما على الدواخل (38) درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

طقس مشمس والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 37 – 43) درجة مئوية .

الكفرة – تازربو – السرير

طقس مشمس والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 38 – 42) درجة مئوية.(وال – بنغازي) ر ع/ أ د

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