أكد مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت، أن اللجنة المالية المكلفة بالتعويضات المتبقية عن أحداث 2011، باشرت عملها في استلام ملفات المواطنين الواردة أسماؤهم في كشوفات التعويضات، الصادرة من جهاز الإسكان والمرافق.

وقال عضو اللجنة، منصور دلة، إن اللجنة تعمل يوميا بمقرها في ديوان البلدية، لاستلام الملفات حسب الكشوفات المعلن عنها في صفحة البلدية على الفيس بوك، ولوحة الإعلانات بالخصوص.

The post لجنة المالية تواصل عملها الخاص باستلام ملفات تعويضات 2011 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية