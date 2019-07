شاهد ماذا قال «الميهوب» عن زيارة الكونجرس.. نستهدف فضح تركيا

قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، إن زيارة الوفد البرلماني إلى الولايات المتحدة للقاء عدد من المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب، وعدد من أعضاء الكونجرس الأميركي، تهدف إلى إطلاع واشنطن على الجرائم التي يرتكبها تنظيم الإخوان في ليبيا.

وأشار الميهوب في تصريحات لصحيفة الاتحاد، الخميس، إلى أن الوفد سيطلع المسؤولين الأميركيين على الجرائم التركية والقطرية بحق أبناء الشعب الليبي، وتوضيح ما يجري في ليبيا.

