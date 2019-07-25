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عماري زايد: الحكومة التركية دعمت بشكل كبير حكومة الوفاق في صد العدوان على طرابلس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل عضو الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الخميس سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات اكسن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

جانب من اجتماع زايد مع السفير التركي في طرابلس

عماري زايد شكر بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الحكومة والشعب التركي للدور الكبير الداعم لحكومة الوفاق في صدها لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وبدوره، أعرب السفير التركي عن سعادته بوجوده للعمل في ليبيا ، مؤكدًا موقف بلاده الدائم لدعم حكومة الوفاق والشعب الليبي حسب زعمه.

وتناول اللقاء استمرار العمل المشترك بين البلدين لصالح الشعبين بالإضافة إلى وضع المشاريع القائمة على تنفيذها الشركات التركية وكيفية الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة لدعم شبكة الكهرباء في ليبيا.

يشار إلى أن الحكومة التركية قد دعمت حكومة الوفاق بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة والطائرات بدون طيار لصد تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة طرابلس وذلك بحسب تصريحات علنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغات ، ما يعتبر تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي يقول مراقبون.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بالعكس ياحمارى الغبى فتركيا تدفع باتباعها الى الهاوية لانها تساعدتهم فى الصعود للهاوية انظر حولك تتاكد من ذلك فى مصر لولا الدعم التركى القطرى لما سحقوا وشردوا وسجنوا كانوا سيعرفوا حجمهم الطبيعى ويقبلوا يوم 3 يوليو ما عرض عليهم من مشاركة مع الاخرين فى التنافس من جديد على السلطة فطلبوا عودة مرسى للقصر يوم السبت للعصر فعاد الى القبر فى صمت فماذا فعل لهم اردوغان غير جعجعة فارغة وفى سوريا سحق الدواعش فى البواغيز واليوم يتم سحق جبهة النصرة فى ادلب من الروس وبشار وفى السودان ماذا فعل للخوانى البشير واخوانه المفسدين لاشئ ونفس الشئ فى ليبيا فعل اردوغان اقصى ما يستطيع لتاخير سحق الاخوان لفترة ستضرهم اكثر مما تفيدهم لانه لو تم تحرير طرابلس سريعا دون مساعدة الاتراك لكانت المليشيات ايقتترمصيرها وهربت اما ان يكون عندهم وهم انه قادرون على مقاومة الجيش والنهاية انهم القوا انسفهم للتهلكة بما يعتبر انتحار لان القران الكربم حدد نسب المواجه الف يغلبوا الفين ومائة يغلبوا مائتين ةلا بمكن لمليشيات حقيرة مدعومة بطائرات ورقية صواريخها مثل خط ولوح فى مواجهة طائرات اف 16 ورافال وميراج وغيرها واسلحةثقيلة لا قبل لها بها وكما حدث فى كل مكان هزم اتباع اردوغان حتى فى انقرة واسطنبول فشمسه تغرب ونهايته هى نهاية مرسى ويحرم من حضن امينة التى اغرقته لتتخلص منه بعد ما شطب واتهبل

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  • اي حكومة وفاق تتحدث عنها وهي لاتسيطر حتى على 10 في المائه من مساحة الدوله وليس لها أي شرعية دستورية ومجلسها الرئاسي لم يتبقى منها إلا 5 من 9 أشخاص إثنين منهم وانت احدهم محسوبين علنا على الجماعة الارهابيه المقاتله وجماعة الإخوان الضالة

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