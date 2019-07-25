عماري زايد: الحكومة التركية دعمت بشكل كبير حكومة الوفاق في صد العدوان على طرابلس

ليبيا – إستقبل عضو الرئاسي محمد عماري زايد اليوم الخميس سفير الجمهورية التركية لدى ليبيا سرحات اكسن لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

عماري زايد شكر بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة وزراء الوفاق الحكومة والشعب التركي للدور الكبير الداعم لحكومة الوفاق في صدها لما وصفه بـ”العدوان على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

وبدوره، أعرب السفير التركي عن سعادته بوجوده للعمل في ليبيا ، مؤكدًا موقف بلاده الدائم لدعم حكومة الوفاق والشعب الليبي حسب زعمه.

وتناول اللقاء استمرار العمل المشترك بين البلدين لصالح الشعبين بالإضافة إلى وضع المشاريع القائمة على تنفيذها الشركات التركية وكيفية الاستفادة من الشركات التركية المتخصصة في توليد الطاقة لدعم شبكة الكهرباء في ليبيا.

يشار إلى أن الحكومة التركية قد دعمت حكومة الوفاق بالسلاح والذخائر والعربات المدرعة والطائرات بدون طيار لصد تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة طرابلس وذلك بحسب تصريحات علنية للرئيس التركي رجب طيب أردوغات ، ما يعتبر تدخل سافر في الشأن الداخلي الليبي يقول مراقبون.