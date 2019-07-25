“الوفاق” ترفع القيود عن العمالة المصرية والنيجرية

قررت لجنة مشتركة بين وزارتي الداخلية والعمل والتأهيل بحكومة الوفاق، رفع القيود عن العمالة الوافدة من مصر والنيجر لتغطية احتياجات السوق الليبي من العمالة الوافدة.

وتتولى “اللجنة الدائمة لتنظيم العمالة الوافدة”، وفق بيان أصدرته الخميس، مهام مراجعة وتحديد وتنظيم سوق العمالة الوافدة ووضع الاقتراحات لمعالجة الصعوبات التي تواجه تسيير العمالة الوافدة وفق احتياجات السوق الليبي.

ويترأس اللجنة وزيرا الداخلية المفوض فتحي باشاغا والعمل والتأهيل المهدي الأمين، وعضوية رئيسي جهازي المخابرات الليبية والأمن الداخلية، ومديري إدارتي الشؤون القنصلية بوزارة الداخلية والنقل الجوي بمصلحة الطيران، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، واتحاد عام غرف التجارة والصناعة والزراعة.

وأشارت اللجنة في بيانها الذي نشرته “داخلية الوفاق” إلى أنها قررت تسوية أوضاع العمالة من الدول المستثناة والموجودين بطرق غير مشروعة داخل الأراضي الليبية.

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