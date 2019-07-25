مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة يصدر قرارات بشأن تسمية روؤساء وأعضاء المجالس التسييرية لعدد من البلديات

قرنادة 25 يوليو 2019 (وال) – أصدر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة، جملة من قرارات بشأن تسمية روؤساء وأعضاء المجالس التسييرية لعدد من البلديات

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “514” على تسمية رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية أدري الشاطيء، حيث نص في مادته الأولى على أن يتم تشكيل لجنة على النحو التالي:

إبراهيم عمر إبراهيم الغول رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من، مصطفى حبيب السالك، ونجيب عمر محمد حفيظ، ورياض سالم محمد سليمان، وعبدالرحيم بالقاسم سالم، وحسن خليفة حسن، وحواء محمد الخير محمد.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “515” بالموافقة على إدارة بلدية السبيعة بمجلس تسييري يتم تشكيله عل النحو التالي:

عبدالعاطي علي أو عائشة رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من أبوعائشة عمران محفوظ، عصام إبراهيم الأخضر، عبدالله محمد كشوط، مختار علي صولة.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “516” بالموافقة على إدارة بلدية تراغن بمجلس تسييري يتم تشكيله عل النحو التالي:

عبدالله ياسين إبراهيم ياسين رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من تاج الدين محمد أحمد المنتصر، وموسى على موسى معتوق، وهدى العام الطاهر بكوري، وعبدالكبير مسعود محمد المصري، وعلي السعيدي علي إبراهيم، ومحمد عمر محمد عمر.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “517” بالموافقة على إدارة بلدية براك الشاطيء بمجلس تسييري يتم تشكيله عل النحو التالي:

الجيلاني على الجيلاني ضو رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من محمد علي المهدي محمد، وإبرايهم حسين محمد بالايان، وأبوبكر عمر محمد إسماعيل، وسالم عمر عبدالسلام بومخنب، وسالمة خير الله علي مسعود، وعبدالرحيم إبراهيم عبدالكريم.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “518” بالموافقة على إدارة بلدية البوانيس بمجلس تسييري يتم تشكيله عل النحو التالي:

علي فرج عبدالله محمد رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من عبدالسلام الدردير فاخر فاخر، وعلي عبدالدائم أحمد، وعنتر محمد حسين الديباني، وعبدالقادر إبراهيم محمد علي، وفوزية الرشيد محمد طاهر، وأسماء السيد صالح أبوبكر.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “519” بالموافقة على إدارة بلدية القرضة الشاطيء بمجلس تسييري يتم تشكيله عل النحو التالي:

مجدي محمد إبراهيم بو خزام رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من محمد صالح عبدالسلام، وعثمان يونس أبوبكر سعيد، وخالد محمد خليفة السود، ومختار عبدالله يوسف أكريم، وطلال بشير نور الدين غشير، ووفاء السنوسي عبدالله حسن.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص قرار مجلس الوزراء رقم “520” بالموافقة على إدارة بلدية وادي عتبة بمجلس تسييري يتم تشكيله عل النحو التالي:

عبدالرحم محمد أحمد الصالحين رئيسًا للمجلس التسييري، وعضوية كل من محمد الحسين النظيف عبدالوهاب، ميلاد محمد علي ميلاد سليمان، عزالدين محمد محمد أحمد مطر، موسى الحسين كاليه موسى، زهو صالح محمد الدرازي، وعبدالله المهدي العبدي يوسف.

وأكد مجلس الوزراء على أن تمارس اللجنة المشكلة اختصاصتها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

ونص مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة على العمل بهذه القرارت من تاريخ صدورها ويلغى كل حكم يخالف أحكامها وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.(وال – قرنادة) أ د

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