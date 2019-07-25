لجنة التعويضات بسرت تباشر تسلم ملفات المتضررين من أحداث 2011

أكد مدير مكتب الإعلام والعلاقات ببلدية سرت، محمد الأميل أن اللجنة المالية المكلفة بمتابعة ملف التعويضات لأصحاب المنازل المتضررة والمدمرة من الأحداث الأمنية التي شهدتها المدينة العام 2011 باشرت عملها بمقر في ديوان البلدية أمس الأربعاء، وبدأت في تسلم ملفات المواطنين المدرجة أسماؤهم ضمن كشوفات التعويضات حسب الكشف الوارد من جهاز الإسكان والمرافق الخاصة بالدفعة الثانية للتعويضات.

وأوضح الأميل في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الخميس، أن الدفعة الثانية للتعويضات مقدرة بنحو 50% من القيمة الإجمالية، وهي الدفعة المستحقة بعد الدفعة الأولى.

وقال عضو اللجنة المكلفة بالتعويضات، المنهدس منصور دلةن لـ«بوابة الوسط» إن اللجنة تسلمت خلال 24 ساعة من مباشرة عملها أكثر من 700 ملف من المواطنين، منوها إلى أن اللجنة تعمل يوميا من الساعة الرابعة والنصف عصرا حتى السابعة والنصف مساء لتسلم ملفات المواطنين حسب الكشوفات المعلنة من قبل البلدية.

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