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السراج ناعيًا السبسي: «بقي وفيًا لمبادئه فكسب احترام وتقدير الجميع»

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مؤكدًا أن الراحل أمضى حياته في خدمة بلاده مدافعًا بكفاءة وإخلاص عن مصالحها».

وأضاف السراج في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر «فيسبوك»، أن السبسي كان حريصًا على علاقة الأخوة والتعاون مع ليبيا وبقي وفيًا لمبادئه خلال مسيرة عمل وعطاء طويلة فكسب احترام وتقدير الجميع».

وتابع «نتوجه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه وإلى الحكومة التونسية وكافة أبناء الشعب التونسي سائلين الله أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • السبسى موضع تقدير لانه منتخب من الشعب التونسى حافظ على سلامة واستقلال بلاده اما انت فمرفوض من نواب الشعب امعة وعميل لايطاليا وتركيا وقطر والانجليز جاءوا بك على ظهر مركب طليانى اما السبسى فجاء على محمولا على اعناق الشعب التونسى اما انت ايها السراق فلا تستحق سوى ان ندوس عليك بالنعال وانت ترتمى تحت اقدام سفيه امريكا وتهرول عنده فى تونس كانك جرسون طلبه الزبون ليس عندك ذرة كرامة اتفوا عليك حقير وخسيس واذا كان السبسى مات فان ابوك ااسيسى عاش وربنا يحفظه حتى يقضى على خوان افريقيا ويطهر الوطن من شرهم
    ك

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