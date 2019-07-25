في العدد 192: الحرب تراوح بين التسخين الميداني ومساعي التبريد وملاحقة جديدة لسيف القذافي

تسلط جريدة «الوسط»، في عددها الأسبوعي الصادر اليوم الخميس، الضوء على تطورات حرب العاصمة طرابلس التي تراوح مكانها بين تسخين ميداني ومساعي تبريد خجولة، بعد أن جاوزت المائة يوم هذا الأسبوع، حيث بدأت جولة جديدة من القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق الإثنين الماضي.

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ويتناول العدد الجديد رقم 192، دخول سيف الإسلام القذافي على خط قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، بعد أن أصدر المحقق العدلي اللبناني، القاضي زاهر حمادة، مذكرات توقيف غيابية في حق 10 متهمين ليبيين في قضية اختفاء الإمام موسى الصدر، بينهم سيف الإسلام.

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كما تفرد «الوسط» تقريرا عن دخول الملف الليبي في حسابات أكثر تعقيدا بعد إعلان وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، خصوصا أن الأزمة الليبية كانت محور تحركات مهمة هذا الأسبوع على الجانب التونسي، تجددت خلالها علامات القلق على تصريحات المسؤولين التونسيين.

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واهتم العدد الصادر اليوم بمتابعة ملف قضية اختفاء عضوة مجلس النواب عن مدينة بنغازي، سهام سرقيوه، التي خطفت يوم الأربعاء 17 يوليو الجاري، بعد ساعات من وصولها إلى مدينة بنغازي، وسط مخاوف من أن تلقى مصير سابقاتها أمثال الناشطة الحقوقية سلوى بوقعيقيص وعضوة المؤتمر العام فريحة البركاوي، والناشطة بالمجتمع المدني انتصار الحصائري والإعلامية نصيب كرناف، واللاتي قتلن في أحداث مختلفة.

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وفي الصفحات الاقتصادية، تبرز «الوسط» توقعات مؤسسة الأبحاث العالمية «فيتش سوليوشنز»، التابعة لوكالة التصنيف الائتماني «فيتش»، أن تكون المخاطر الاقتصادية في ليبيا سواء على المدى القصير أو البعيد «مرتفعة» مقارنة بدول منطقة شمال أفريقيا، كما تتناول في تقرير آخر أبعاد الإعلان عن فتح مناقصة جديدة لاختيار اسم الشركة التي ستتولى مراجعة حسابات المصرف المركزي في طرابلس والبيضاء بإشراف البعثة الأممي، وسط شكوك المحللين في جدواها وحقيقة النوايا من ورائها.

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أما صفحات الثقافة والفن، فترصد حصاد الإصدارات الليبية من الكتب هذا الصيف، ومن خلال عدد من حفلات التوقيع والإطلاق التي شهدتها الأوساط الثقافية في ليبيا، والتي تنوع بين الرواية والمجموعات والقصصية والشعر والتاريخ، وكتابات أخرى في مختلف الشؤون، كما تنشر «الوسط» تصريحات الفنانة القديرة كريمان جبر التي أجرت جراحة في الكتف، بأحد المستشفيات في العاصمة الأردنية عمّان.

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واختارت صفحات الرياضة التركيز على استعدادات منتخب ليبيا الأول لكرة القدم، الجمعة، لمواجهة فريق نهضة بركان، ضمن أجندته الودية في المغرب، حيث بدأ أول اللقاءات بفوز على اتحاد طنجة بهدفين دون مقابل أحرزهما محمود عكاشة وعبدالجواد رزق، خلال المعسكر الخارجي، ويخوض المباراة الثالثة والأخيرة أمام الجيش الملكي الثلاثاء المقبل.

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