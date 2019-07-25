سيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يقدم التعازي في وفاة الرئيس التونسي

الرجمة 25 يوليو 2019 (وال) – بعث سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأعلن المشير أركان حرب خليفة حفتر – بحسب المكتب الإعلامي للقيادة – تعازيه الحارة للشقيقة تونس جيشا وحكومة وشعبا سائلًا الله له المغفرة ولأهله وشعبه جميل الصبر والسلوان.

وأكد سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وقوف ليبيا بأكملها مع التونسيين في هذا المصاب الجلل، مشددًا على أن الليبيين والتونسيين شعب واحد.(وال – الرجمة) إ م/ أ د

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