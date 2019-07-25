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سيادة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يقدم التعازي في وفاة الرئيس التونسي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

الرجمة 25 يوليو 2019 (وال) – بعث سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر برقية تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

وأعلن المشير أركان حرب خليفة حفتر – بحسب المكتب الإعلامي للقيادة – تعازيه الحارة للشقيقة تونس جيشا وحكومة وشعبا سائلًا الله له المغفرة ولأهله وشعبه جميل الصبر والسلوان.

وأكد سيادة القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية وقوف ليبيا بأكملها مع التونسيين في هذا المصاب الجلل، مشددًا على أن الليبيين والتونسيين شعب واحد.(وال – الرجمة) إ م/ أ د

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • السبسى مات واحترمه الجميع والسيسى عايش ليسحق الخوان المفلسين فى افريقيا بصفته رئيسا للاتحاد الافريقى وواضح للجميع ان من يحل محل الرئيس المنتخب او فى حالة غياب المنصب رئيس مجلس النواب وفى الجزائر كذلك فلماذا لايكون ذلك فى ليبيا او نطبق تجربة السودان

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