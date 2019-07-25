معالي وزير الصحة يناقش مع عميد بلدية ترهونة إدارة الأزمة الحالية

البيضاء 25 يوليو 2019 (وال) – بحث معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة سعد عقوب مع عميد بلدية ترهونة عياد البي سالم إدارة الأزمة الحالية والأعباء المالية التي تواجه قطاع الصحة في المدينة.

واسعرض عقوب خلال لقاءه سالم اليوم الخميس حلحلة كافة المختنقات الطارئة لتحسين جودة الأداء وحلحلة المختنقات الخاصة بمستشفى ترهونه التعليمي.

وناقش الطرفان آلية الإسراع في صرف الباب الثاني وباب التحسين والتطوير وتوفير الأدوية ومواد التشغيل لمرضى غسيل الكلى، ومناقشة البرامج التعليمية لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي.

وتم الاتفاق على توفير الأدوية الخاصة بمرض السكر في أسرع وقت، ومتابعة خطة تنظيم العلاج بالداخل والمشاركة مع القطاع الخاص المحلي لوضع بعض الحلول اللازمة الحالية ومتابعة اللجان المركزية والفرعية للعلاج بالخارج والإسراع في علاج جرحي القوات المسلحة والمرضى ببعض الحالات الخاصة والتي تتطلب العلاج في الخارج.(وال – البيضاء) ع ع/ أ د

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