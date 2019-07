تمكنت وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة، من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لقاعدة مصراتة الجوية، كانت تحاول قصف قوات الجيش.

وأكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن الطائرة المسيرة تم رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية، ومن ثم تم التعامل معها وتدميرها.

