انطلقت أعمال مشروع تنفيذ وإنشاء نادي القضاة بمدينة بنغازي، والكائن بمنطقة بوعطني تحت إشراف ومتابعة إدارة التخطيط بوزارة العدل و التي تتابع مراحل المشروع أولا بأول من خلال التقارير الفنية المقدمة من المهندسين التابعين لها بالمنطقة حيث وصلت أعمال تنفيذ المشروع إلى نسبة 23%.

يذكر أن مدة تنفيذ المشروع 15 شهرا والمقدر تسليمه يوم 1 أغسطس 2020 حسب العقد رقم (59) والمبرم مع الشركة المنفذة.

