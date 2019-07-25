موفدو مجلس النواب الليبي يواصلون لقاءاتهم في واشنطن

يواصل أعضاء مجلس النواب الليبي الموفدين إلى أمريكا، عقد اللقاءات المختلفة مع مع المسؤولين الأمريكيين.

وألتقى الوفد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعضاء في مجلس الشيوخ، ومجلس النواب الأمريكيين، كما عقدوا اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة الطاقة والأمن القومي.

وبدأ وفد من مجلس النواب زيارة لأمريكا قبل يومين، برئاسة النائب طلال الميهوب، وبعضوية حميد حومة، وصباح جمعة، وعلى التكبالي، وزايد هدية، والنائب نصر الدين مهنى، للالتقاء بالمسؤولين في أمريكا.

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