اخبار ليبيا الان

موفدو مجلس النواب الليبي يواصلون لقاءاتهم في واشنطن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

يواصل أعضاء مجلس النواب الليبي الموفدين إلى أمريكا، عقد اللقاءات المختلفة مع مع المسؤولين الأمريكيين.

وألتقى الوفد، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أعضاء في مجلس الشيوخ، ومجلس النواب الأمريكيين، كما عقدوا اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، ولجنة الطاقة والأمن القومي.

وبدأ وفد من مجلس النواب زيارة لأمريكا قبل يومين، برئاسة النائب طلال الميهوب، وبعضوية حميد حومة، وصباح جمعة، وعلى التكبالي، وزايد هدية، والنائب نصر الدين مهنى، للالتقاء بالمسؤولين في أمريكا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك