تسلّم مستشفى زليتن التعليمي جهاز تصوير موجات فوق الصوتية متطور يستخدم للكشف عن الجهاز الهضمي عبر المناظير، دعمًا من وزارة الصحة للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات التعليمية كما جاء في تصريح لوكيل عام وزارة الصحة “محمد هيثم عيسى”.

وجرى تركيب وتشغيل الجهاز بقسم التشخيص بالمستشفى بحضور مدير عام مستشفى زليتن التعليمي السيد ” علي بن يحي” ونخبة من الأطباء الأخصائيين.

واستلم مستشفى زليتن التعليمي خلال المدة الماضية شحنتين من الأجهزة والمعدات الطبية تمثل احتياجات المستشفى، بعد أن أحيلت من مدير عام المستشفى إلى وكيل عام وزارة الصحة خلال اجتماع عقداه في منتصف شهر مارس الماضي.

The post “مستشفى زليتن” يتسلّم جهاز متطوّر للكشف عن الجهاز الهضمي عبر المناظير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية