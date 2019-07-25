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استعدادات لتغطية الامتحانات النهائية  للتعليم الثانوي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

اجتمعت اللجنة اﻹعلامية المكلفة بتغطية الامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بطرابلس، وذلك لوضع الخطة الإعلامية للاستعداد لانطلاق اﻻمتحانات التي من المقرر انطﻻقها في الثامن عشر من الشهر القادم والبرامج اﻹرشادية والتوعوية، بحضور أعضاء اللجنة وبعض الشركات المختصة بالجانب الإعلامي.

وتبادل الحاضرون الآراء حول إعداد وطباعة الملصقات والمطويات التوعية، باﻹضافة إلى التنسيق مع القنوات الإعلامية المرئية والمسموعة والصحف .

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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