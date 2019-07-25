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فريق الميدان للأعمال التطوعية يطلق حملة نظافة بمنطقة كركورة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

 

أطلق فريق الميدان للأعمال التطوعية حملةً لتنظيف الطّرق العامة ومحيط الوحدة الصحية بمنطقة كركورة إضافةً إلى التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام .

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة أعدها الفريق تهدف إلى حل أزمة النظافة بشوارع المنطقة والمحافظة على البيئة والمظهر العام للمؤسسات بالمنطقة .

وقال المتطوع بفريق الميدان “علي مسعود” إن أعمال الفريق انطلقت أمس الأول الثلاثاء بمجهودات ذاتية من أعضاء الفريق والسادة أهالي المنطقة .

و أضاف” مسعود” أنه رغم قلة الإمكانيات تمكن الفريق من إحداث تغيير ملموس في شوارع وميادين المنطقة، داعياً السادة المواطنين بالتبرع والمساهمة في الأعمال التي يقوم بها الفريق .

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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