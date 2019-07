فريق الميدان للأعمال التطوعية يطلق حملة نظافة بمنطقة كركورة

أطلق فريق الميدان للأعمال التطوعية حملةً لتنظيف الطّرق العامة ومحيط الوحدة الصحية بمنطقة كركورة إضافةً إلى التوعية بضرورة الحفاظ على البيئة والمظهر العام .

وتأتي هذه الحملة في إطار خطة أعدها الفريق تهدف إلى حل أزمة النظافة بشوارع المنطقة والمحافظة على البيئة والمظهر العام للمؤسسات بالمنطقة .

وقال المتطوع بفريق الميدان “علي مسعود” إن أعمال الفريق انطلقت أمس الأول الثلاثاء بمجهودات ذاتية من أعضاء الفريق والسادة أهالي المنطقة .

و أضاف” مسعود” أنه رغم قلة الإمكانيات تمكن الفريق من إحداث تغيير ملموس في شوارع وميادين المنطقة، داعياً السادة المواطنين بالتبرع والمساهمة في الأعمال التي يقوم بها الفريق .

