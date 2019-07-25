“الكهرباء”: المكيفات وراء طرح الأحمال

دعت الشركة العامة للكهرباء، الخميس، المواطنين إلى تقليل استخدام المكيفات واختيار الوقت المناسب لتشغيلها للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية وعدم اللجوء إلى خيار طرح الأحمال.

وقالت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، في بيان، إن معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية بدون تشغيل أجهزة التكييف هي معدلات طبيعية ويتم تغذية الطلب على الطاقة بدون عجز.

وأضاف الشركة أنه ومع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يبدأ الاستهلاك المفرط للطاقة الكهربائية عن طريق تشغيل المكيفات والاعتماد عليها بشكل أساسي، الأمر الذي يعود سلبا على تغذية الطلب على الطاقة خلال أوقات ذروة الصيف.

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