ورشة في أبوعيسى “توعّي” بالديمقراطية

شهدت قاعة المكتبة بكلية التربية أبوعيسى، ورشة عمل حول “العنف الانتخابي وأثره على العملية الديمقراطية” من تقديم المدرب الدولي عادل العابد، ومساعده علي هويدي.

وعقدت الورشة برعاية المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، وبالتعاون مع منظمة منبر المرأة للتنمية، وتنظيم مركز خطوة نحو الديمقراطية.

وهذه الورشة واحدة من سلسلة من الورش العمل عن الديمقراطية، حيث شارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية أبوعيسى وجامعة الزاوية، وعدد من الطلاب بالكلية.

وتهدف الورشة إلى توعية الناس بالديمقراطية وخصائصها، وكذلك مناقشة العنف الانتخابي وأثره على سير العملية الانتخابية، إضافة إلى معرفة الطريقة السليمة للديمقراطية والمشاكل التي قد تسبق العملية الانتخابية، ودور الشباب والمرأة والإعلام في إنجاح العملية الانتخابية.

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