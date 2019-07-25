“منظمات غدامس” تتفق على إقامة “ملتقى كبير”

اتفقت منظمات المجتمع المدني في غدامس على إقامة ملتقى كبير خلال الأيام القادمة يضم المفوضية ومكاتب الثقافة فرعي غدامس ودرج وجميع المنظمات الأهلية التي تنشط بنطاق البلديتين.

جاء ذلك خلال اجتماع تعارفي ضم مدير مفوضية المجتمع المدني غدامس، وإدارة وأعضاء الجمعية الليبية العالمية الاجتماعية الشاملة فرع درج، بحضور بعض الناشطين بالمجتمع المدني غدامس، بقاعة جهاز إدارة المدينة القديمة غدامس.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع التي تخص آلية الاتصال والتواصل بين الجمعيات ومفوضية المجتمع المدني باعتبارها المسؤولة على سير عمل المنظمات المدنية.

واستعرض المجتمعون النظام الأساسي للجمعيات واللوائح والقوانين التي تنظم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ونقل الخبرات والتجارب بين الجمعية الشاملة فرع درج وبعض المؤسسات المدنية بمدينة غدامس.

كما تناول الاجتماع إمكانية عمل شراكات وتشبيك بين الجمعية الشاملة فرع درج والمنظمات الأهلية الفاعلة في منطقة غدامس، وتم الاتفاق على تبادل الزيارات بين أعضاء الجمعيات وإقامة الملتقى الكبير.

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