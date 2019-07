تقدم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفه حفتر تعزية في وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، معلنا تعازيه الحارة للشقيقة تونس جيشا وحكومة وشعبا ويسأل الله له المغفرة ولأهله وشعبه جميل الصبر والسلوان.

وأكد حفتر وقوف ليبيا بأكملها مع التونسيين في هذا المصاب الجلل، مشددا على أن الليبيين والتونسيين شعب واحد.

