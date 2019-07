«الدولي لتطوير سياسات الهجرة» يعقد مؤتمره الثاني حول الهجرة بشمال إفريقيا

نظم المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) مع بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا والفريق الوطني لأمن وإدارة الحدود لحكومة الوفاق الوطني بليبيا، المؤتمر الأكاديمي الثاني حول موضوع “نحو حوكمة شاملة للهجرة بشمال أفريقيا،” وذلك يومي 23 و 24 يوليه 2019.

ويجمع هذا الحدث حوالي 80 مشاركاً بما فيهم باحثون وخبراء أفارقة وأوروبيون يعملون في قضايا الهجرة، وممثلون عن المؤسسات المسؤولة عن مناصرة و وتطوير وتنفيذ سياسات الهجرة. ويشمل ذلك ممثلين عن السفارات بليبيا، والمنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية من أنحاء المنطقة، والمرتبطة بطرق الهجرة الرئيسية ذات الصلة بالدينامكية الإقليمية.

ومن خلال مناقشة حالة البحث في قضايا الهجرة في شمال إفريقيا وجوارها، يسعى هذا الحدث إلى تعزيز التبادل النقدي والبناء بين وجهات النظر المختلفة.

وسيتبادل الباحثون والممارسون المعرفة، كما سيقدمون تحليلات السياق المتعلقة بالتطورات على المستويين الإقليمي وعبر القارات، بهدف تعزيز نهج قائم على الأدلة في التعامل مع الهجرة. وأخيرًا، سيتم تشجيع الباحثين على التشبيك فيما بينهم من أجل تحديد مجالات وفرص للتآزر والتعاون – من بين أمور أخرى – وكذلك للتواصل مع صانعي السياسات والفاعلين الدوليين.

