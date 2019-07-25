مؤكدا على معاقبة المعرقلين..مدير مصلحة الأحوال المدينة بنغازي يطالب رؤساء المكاتب بتسهيل إجراءات المواطن

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – طالب مدير مصلحة الأحوال المدينة بنغازي المقدم أسامة الدرسي رؤساء مكاتب الإصدار والفروع والخدمية بفروع المصلحة ببنغازي وضواحيها، عدم تعطيل المواطن وتسهيل إجراءاته.

وأكد الدرسي أنه خلال جولته التفتيشية للسجلات والمكاتب الخدمية تبين تعطيل إجراءات المواطن دون أسباب من قبل بعض الموظفين في السجلات المدنية.

وطالب مدير الفرع، بعدم تعطيل المواطن وتسهيل طلباته بشكل سريع واحترامه، مشددًا على الموظفين بالتواجد في العمل حسب الدوام الرسمي المعمول به.

ودعا الدرسي روؤساء المكاتب بمراسلته شخصيا في حال نقص القرطاسية أو وجود مشاكل، مضيفا في الوقت نفسه بأنه في حال تعطيل أي إجراء للمواطن أو التأخير في إنهاء المعاملات دون أسباب يعتبر مخالفة ويعاقب عليها القانون وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.(وال – بنغازي) ع ع / أ د

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