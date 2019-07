باشاغا يتقدم بالتعزية للشعب التونسي في وفاة رئيس الجمهورية

تقدم وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا بأحر التعازي وأصدق المواساة القلبية للجمهورية تونس الشقيقة حكومة وشعبنا في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية، الذي خلّف إرثاً مشرفاً في النضال الوطني و العمل السياسي.

وأصبح محمد الناصر، رئيس البرلمان التونسي، قائد المرحلة الانتقالية في البلاد بعد أدائه اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا، خلفا للباجي قايد السبسي، الذي وافته المنية صباح اليوم الخميس.

وينص الدستور التونسي على تولي رئيس البرلمان رئاسة البلاد بشكل مؤقت، لمدة أدناها 45 يوما وأقصاها 90 يوما في حال الشغور الكامل لمنصب الرئيس.

