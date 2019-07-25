وفد من مطرانية سمالوط يزور سفارة ليبيا بالقاهرة

التقى القائم بالأعمال بالوكالة بالسفارة الليبية بالقاهرة فوزي تنتوش، اليوم الخميس، وفدا من مطرانية سمالوط للأقباط ىالأرثوذكس بجمهورية مصر العربية.

وقدم الوفد الذي ترأسه القس ماركوس عاطف كاهن كاتدرائية شهداء الإيمان والوطن وليبيا، الشكر والإمتنان لليبيا في قضية المصريين الأقباط الذين قتلوا غدراً بفعل الإرهاب العابر للحدود، من قبل تنظيم داعش في مدينة سرت.

أشاد الأنبا بقنوثيوس مطران سمالوط، في كلمة ألقاها أثناء اللقاء، بالدور الليبي في تعقب الجناة والبحث عن جثلمين الضحايا وإرسالها الى مصر .

من جانبه عبر تنتوش في كلمته بالترحيب بالوفد معرباً عن أسفه لهذا الحدث داعياً الى نبذ العنف والإرهاب والتعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في إطار قيام مجتمع يسوده التسامح والصفاء والود والترابط بين كافة أطيافه.

وسلم الوفد درعاً للسفارة عبر فيه عن خالص شكره لكافة الأجهزة الليبية على ما بذلته خلال تلك المحنة.

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