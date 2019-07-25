أحدهم مصاب بالايدز .. ضبط 30 مهاجراً في اجدابيا

أعلن فرع جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية اجدابيا ، عن ترحيل عدد 30 مهاجراً غير شرعي ممن يحملون جنسية دولتي السودان و تشاد إلى مركز إيواء قنفودة لغرض ترحيلهم إلى بلدانهم.

مسؤول الشؤون الإدارية وحصر الوافدين بفرع جهاز مكافحة الهجرة الغير شرعية اجدابيا – أحمد مشري – أوضح مساء اليوم الخميس في تصريح خص به ( بوابة افريقيا الاخبارية ) ، ان من ضمن المهاجرين الذين تم ترحيلهم إلى مركز إيواء قنفودة ، شخص تشادي الجنسية اثبتت التحاليل إصابته بفيروس الإيدز ، وانه كان يعمل بإحدى المخابز في حي7 أكتوبر شمالي مدينة اجدابيا.

كما أشار – مشري – إلى قيام فرع جهاز الهجرة الغير شرعية ، بإحالة عدد 2 من المحتجزين لدى الفرع إلى الأمن الداخلي باجدابيا، يحملان أوراق ثبوتية ليبية مزورة، وقد القي القبض عليهما من قبل دوريات الشرطة المتمركزة ببوابة مدينة البريقة خلال الأيام الماضية، قادمين من مدينة طرابلس إلى مدينة بنغازي .

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