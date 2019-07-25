وصول دفعة من الأدوية إلى مستشفى الأطفال

بنغازي 25 يوليو 2019 (وال) – قال مسؤول المخازن الطبية في مستشفى طب وجراحة الأطفال بنغازي، طبيب عبدالقادر السعيطي، إن دفعة من الأدوية الخاصة بالكلى وصلت إلى المستشفى خلال الفترة الماضية من فرع الإمداد الطبي التابع للجهاز في العاصمة الليبية طرابلس.

وأوضح السعيطي أن المستشفى يتلقى شحنات من الإمداد الطبي التابع للحكومة المؤقتة وفرع جهاز الإمداد التابع لجهاز الإمداد في طرابلس.

وأضاف مسؤول المخازن أن الشحنة سبقتها شحنة أخرى تضم أدوية الأعصاب، حيث سيبدأ إجراء الصرف من قبل المستشفى بداية من الأسبوع المقبل من خلال النماذج التي ستعد من المستشفى، مبينا أن المرضى المترددين يحتاجون إلى الأرقام الوطنية للحصول على الأدوية.

وأفاد السعيطي أن الأدوية الخاصة بالأعصاب تضم خمسة بنود من بينها الديباكين Depakene وتيجريتول Tegretol وغيرها، مشيرا إلى أن المستشفى سيعد قاعدة بيانات لإدارج المرضى من خلال أرقامهم الوطنية في المنظومة ليتم الصرف من خلالها .

وبين مسؤول المخازن أن إعداد المنظومة سيستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر ليتم العمل من خلالها بعد ذلك.

وذكر السعيطي:”استلمنا شحنة من جهاز الإمداد الطبي وتضم أدوية إميوران IMURAN وسيليسبت cellcept و مابثيرا mabthera، كما قامت لجنة المشتريات في المستشفى بتوفير الهيدروكورتيزون hydrocortisone الخاص بالحساسية، و dextrose saline 1/5، بينما ستوفر شركة أخرى الديسكتروز dextrose 10 والفاليوم valium، وستكون متوفرة خلال عشرة أيام”.

وأشار مسؤول المخازن الطبية إلى أن آخر شحنة وصلت يوم الثلاثاء من جهاز الإمداد التابع للحكومة المؤقتة وفيها أنواع مختلفة من المضادات الحيوية بالكامل، إلا أنها ليست كمية كبيرة، موضحًا أن بعض المضادات الحيوية موجودة ومتوفرة سابقا”.

وأضاف السعيطي ستحل أزمة الأدوية بحلول عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن هذه الأدوية ستساهم في حل أزمة المواطنين وتقليل الضغط عليهم.

وبخصوص أدوية الأورام، أشار إلى أن نوعين كانا تحت الإجراءات الإدارية وجرى استجلابها من خلال لجنة المشتريات، وهما الميثوتريكسيت Methotrexate والهايدروكسي يوريا hydroxyurea سيتم صرفها بعد استكمال الإجراءات الإدارية.(وال – بنغازي) ف ع/ أ د

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