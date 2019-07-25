السراج : السبسي مناضل أمضى حياته في خدمة تونس

ليبيا – نعى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مساء الخميس الرئيس التونسي محمد الباجي قائد السبسي واصفاً إياه بالرئيس المناضل ، معلناً الحداد العام في ليبيا لمدة ثلاثة أيام على روحه .

وقال السراج في بيان نعي أن السبسي أمضى حياته في خدمة بلاده مدافعاً بكفاءة وإخلاص عن مصالحها، وكان حريصاً على علاقة الأخوة والتعاون مع ليبيا.

وأضاف البيان أن الرئيس الراحل بقى وفياً لمبادئه خلال مسيرة عمل وعطاء طويلة، فكسب احترام وتقدير الجميع وذلك وفقاً لنص البيان .

وتابع : ” بهذه المناسبة الأليمة نتوجه بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى عائلته وأصدقائه ومحبيه، و إلى الحكومة التونسية وكافة أبناء الشعب التونسي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان ” .

يشار إلى أن الرئيس السبسي كان قد تعرض لوعكة صحية نهاية الشهر الماضي أُدخل على إثرها للمستشفى قبل أن يتعافى ويمارس مهامه لعدة أيام ويوافيه الأجل صباح اليوم بالمشفى العسكري في تونس العاصمة وقد تولى رئيس مجلس النواب التونسي محمد الناصر مهام الرئاسة خلفاً له .

المرصد – متابعات

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