الرئاسي يُعلن الحداد على وفاة السبسي ثلاث أيام في ليبيا

أعلن المجلس الرئاسي الحداد العام على وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، ثلاثة أيام ابتداءًا من اليوم الجمعة 26 يوليو، على أن تُنكّس الراية الرسمية لليبيا، إلى منتصف السارية بكل مقار ومراكز الجهات الرسمية التابعة للدولة.

ونعى المجلس في بيان له، بعد وفاة الباجي قايد السبسي، الجمهورية التونسية والشعب التونسي، بوفاة الرئيس التونسي.

وأوضح المجلس الرئاسي، إن الراحل أمضى حياته في خدمة بلاده مدافعًا بكفاءة وإخلاص عن مصالحها، وحريصًا على علاقة الأخوة بين تونس وليبيا.

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