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هيئتا الاتصالات و التعليم التقني بالمؤقتة تبحثان برنامجا تعاونيا

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامةبالهيئةالعامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة جمعة البكوش لبوابة افريقيا الاخبارية أن رئيس الهيئة مراد الشكري بحث صباح اليوم الخميس بمكتبه ببنغازيمع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفنيفتح آفاق تعاون المشترك بين الهيئتين في مجال التدريب والتأهيل الفني  وفق احتياجات السوق المحلي للاستفادة من الخبرات المحلية  .

وقال البكوش أن الاجتماع تناول تنظيم ورش عمل مشتركة  وعقد سلسلة اجتماعات أخري للتركيز على آلية العمل المشترك  وفق الرؤية التي تقدمها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • وقف الموضوع التقني و والمدعو جمعة البكوش والشويهدي ـ يجهزوا نفسهم لسيارة التحقيق الجنائي عن قرب. ويجهزوا ملفاتهم.

    .youtube.com/watch?v=K0uQssraMjw

    رد

  • وقف الموضوع التقني و والمدعو جمعة البكوش والشويهدي ـ يجهزوا نفسهم لسيارة التحقيق الجنائي عن قرب. ويجهزوا ملفاتهم.

    .youtube.com/watch?v=b-z1agx1x1I

    رد