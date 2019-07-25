هيئتا الاتصالات و التعليم التقني بالمؤقتة تبحثان برنامجا تعاونيا

قال مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامةبالهيئةالعامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة الليبية المؤقتة جمعة البكوش لبوابة افريقيا الاخبارية أن رئيس الهيئة مراد الشكري بحث صباح اليوم الخميس بمكتبه ببنغازيمع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفنيفتح آفاق تعاون المشترك بين الهيئتين في مجال التدريب والتأهيل الفني وفق احتياجات السوق المحلي للاستفادة من الخبرات المحلية .

وقال البكوش أن الاجتماع تناول تنظيم ورش عمل مشتركة وعقد سلسلة اجتماعات أخري للتركيز على آلية العمل المشترك وفق الرؤية التي تقدمها الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية .

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