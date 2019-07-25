اشتباكات متقطعة وانفجارات مدوية.. مصادر توضح اخر التطورات الأخيرة في معارك طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات متقطعة وانفجارات وقصف مدفعي مكثف شهدتها عدد من محاور جنوب العاصمة طرابلس، بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، مع استمرار وصول التعزيزات العسكرية للطرفين.

وقالت المصادر أن اصوات انفجارات مدوية تسمع بمنطقة تاجوراء في هذه الاثناء، مشيرة إلى أن الاصوات تأتي من إتجاه محور الزطارنة الان جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت المصادر أن صاروخ عشوائي اطلقته قوات الوفاق وسقط على منطقة الكريمية بالقرب من شارع السامبا في وقت متأخر من يوم الخميس.

فيما اندلعت اشتباكات بالاسلحة المتوسطة في محور الخلة خلف معسكر اليرموك ليل الخميس بين قوات الجيش الوطني وقوات حكومة الوفاق، وفقا للمصادر.

فيما أشارت المصادر إلى سمع صوت ضـرب بالمدفعية من طريق المطار ظهر يوم الخميس، منوهة إلى أن القذائف سقطت باتجاه منطقة قصر بن غشير التي يسيطر عليها الجيش الوطني.

يشار إلى أن دفاعات قوات الجيش الوطني الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة تابعة للوفاق في سماء مدينة الجفرة .

كما استمر الطيران الاستطلاعي بالتحليق فوق مختلف المحاور جنوب العاصمة طرابلس.

وتوقعت مصادر مطلعة ترتفع حدة التصعيد جنوب العاصمة خاصة بعد الكلمة الموجهه لقوات الجيش الوطني من قبل القائد العام خليفة حفتر.

واستمرت الاشتباكات العنيفة والمتقطعة بعدد من المحاور خلال لليوم الرابع منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني، حيث شهدت ايضا مناطق السبعة والنهضة، مع استمرار القصف الجوي من قبل الطرفين.

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