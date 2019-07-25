إجراء أول عمليتي تركيب مفصل في مركز طبرق الطبي

تمكن عدد من الأطباء بقسم العظام ولأول مرة في مركز طبرق الطبي من إجراء عمليتين تركيب مفصل لمرضى يعانون من خشونة في المفاصل.

وقال مدير إدارة الشؤون الطبية بمركز طبرق الطبي الدكتور عدنان بودية، لـ«بوابة الوسط»، إن الفريق الطبي بقسم العظام بالمركز برئاسة الدكتور إبراهيم الفاخري رئيس القسم أجرى عمليتي تركيب مفاصل (Total Knee Replacement) لأول مرة في تاريخ مركز طبرق الطبي وذلك لمرضى يعانون من خشونة المفاصل لمدة طويلة.

وأضاف بودية، «نحن نمتلك الأطباء الأكفاء لكن نفتقد للإمكانات فلو توفرت كافة المعدات والمستلزمات الطبية نستطيع أن نقوم بإجراء كافة العمليات دون الحاجة لسفر المريض للخارج».

ويقدم مركز طبرق الطبي خدماته الطبية والعلاجية للمناطق الممتدة من إمساعد شرقا إلى البيضاء غربا.

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