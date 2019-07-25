اختتام دورة رفع الكفاءة للمعلمين والمفتشين ببلدية الجفرة‎

اختتمت اليوم الخميس فعاليات الدورات التدريبية لرفع كافأة المعلمين والمعلمات والمفتشين التربويين في المناهج الدراسية الجديدة بمدارس هون وسوكنة وودان وهي التربية الوطنية واللغة الانجليزية والاجتماعيات للفصول الاول والثاني والثالث والرابع من التعليم الاساسي .

هذه الدورات استمرت لاربعة ايام كلا حسب تواجد العناصر المستهدفة من الدورة في المنطقة المتواجد بها تحت اشراف وحدة تدريب وتطوير التعليم بالجفرة .

وقال مدير وحدة تدريب وتطوير التعليم بالجفرة ( امحمد صالح عبدالله ) ان المشاركين في هذه الدورات من المعلمين المعلمات تلقوا محاضرات ودروس نظرية وعملية على اساليب طرق واستراتيجيات التدريس الحديثة لتعليم التلاميذ في المناهج التعليمية المستهدفة .

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