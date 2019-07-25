قبيل هجومها على الجفرة.. الجيش يسقط طائرة تركية مسيرة

تمكنت الدفاعات الجوية بالقوات المسلحة العربية الليبية، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بعد محاولة استهدافها لوحدات الجيش بالقرب من منطقة الجفرة.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة الجيش اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت طائرة تركية تابعة تابعة لقوات الوفاق بمدينة مصراتة، بعد رصدها وتتبعها حتى دخولها قطاع المسؤولية القتالية شمال قاعدة الجفرة الجوية.

يشار إلى أن هذه الطائرة ليست الأولى التي يتم إسقاطها، حيث تمكنت القوات المسلحة من إسقاط عدة طائرات، منها حربية، وغيرها طائرات مسيرة “من غير طيار”، أثناء مهاجمتها لمواقع الجيش في عدة مناطق من البلاد.

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