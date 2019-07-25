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الجنائية الغربية ينشر تفاصيل جريمة قتل 7 أشخاص في الزاوية

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، القبض على المتهم ” فراس غيث العموري منصور” الذي أقدم على قتل سبعة أشخاص، بعد عملية ملاحقة ومراقبة قام بها الجهاز بمنطقة الحرشة، بمدينة الزاوية.

وأوضح الجهاز عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن المتهم من مواليد العام 1992، وأن مسرح الجريمة كان في احدى الاستراحات بالمدينة.

وطالب جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية، أولياء الأمور، بضرورة متابعة أبنائهم ونصحهم، وأن لا يتروكهم لوحدهم، حتى لا يسلكوا طريق الإنحراف ويضيع مستقبلهم.

وأشار الجهاز في وقت سباق، يوم أمس، أنه بصدد نشر تفاصيل حادثة الجريمة التي راح فيها سبعة أشخاص، بإحدى الاستراحات في مدينة الزاوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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