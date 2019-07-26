بالصور: حجاج درنة يغادرون إلى الأراضي المقدسة

انطلق حجاج بيت الله الحرام بمدينة درنة إلى الأراضي المقدسة، في موكب نظمته هيئة الأوقاف ومفوضية الكشاف وجمعية الهلال الأحمر الليبي.

وقام شبيبة الهلال الأحمر الليبي فرع درنة ومفوضية درنة للكشافة والمرشدات بمساعدة كبار السن من الحجاج في رحلتهم إلى مدينة طبرق ونقل حقائبهم.

حجاج منطقة الجبل الأخضر (ب) يتوجهون إلى الأراضي المقدسة

وغادر حجاج بيت الله الحرام بمدينة درنة الأراضي الليبية على رحلة طائرة (إيرباص) تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية عبر مطار طبرق الدولي.

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