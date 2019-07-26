مصادر: اشتباكات قوية وضرب بالمدفعية بمحور الخلة جنوب طرابلس

قالت مصادر محلية أن اشتباكات قوية تسمع الان باتجاه محور الخلة جنوب العاصمة طرابلس وتدور بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق.

واشارت المصادر إلى أن الاشتباكات تتزامن مع تحليق للطيران الحربي والذي يحوم في سماء محور الخلة .

واكدت المصادر أن ضرب بالمدفعية من جهة التكبالي صلاح الدين بأتجاه محور الخلة سمع قبل نصف ساعة.

كما سمعت انفجارات قوية في منطقة بئر الغنم ومشروع وادي الحي جنوب العاصمة.

وتشير المصادر إلى أن ثمة خطط عسكرية يحضرها الطرفين وتوحي بإشتباكات عنيفة قادمة، وتوقعت مصادر مطلعة ترتفع حدة التصعيد جنوب العاصمة خاصة بعد الكلمة الموجهه لقوات الجيش الوطني من قبل القائد العام خليفة حفتر.

واستمرت الاشتباكات العنيفة والمتقطعة بعدد من المحاور خلال لليوم الرابع منذ بدء التصعيد العسكري الجديد للجيش الوطني، حيث شهدت ايضا مناطق السبعة والنهضة، مع استمرار القصف الجوي من قبل الطرفين.

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