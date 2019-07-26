فقدان أكثر من 100 مهاجر إثر غرق مركب قبالة السواحل الليبية

اعتبر الخميس أكثر من مئة مهاجر في عداد المفقودين جراء غرق مركب، كان يقلهم، قبالة السواحل الليبية. فيما تم إنقاذ 145 آخرين من طرف خفر السواحل الليبي، وفق ما أفادت به منظمة الهجرة الدولية، أعيدوا كلهم إلى مدينة الخمس الساحلية في هذا البلد المغاربي.
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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