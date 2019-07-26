المسماري: هذا ما سيحدث الأيام القادمة في معركة طرابلس

أعلن الناطق باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري، أن الأيام القادمة ستحمل المفاجآت على أرض الواقع في معركة الجيش الوطني للدخول للعاصمة طرابلس، وأن الموقف العام لقوات الجيش، جيدا جدا.

وأشار المسماري لصحيفة “الاتحاد” أن الدفاع الجوي نجح في إسقاط طائرة مسيرة تابعة لحكومة الوفاق، بعد تتبعها بالمنطقة الشمالية لقاعدة الجفرة، والتعامل وتدميرها.

وأوضح المسماري في سياق حديثه، أن الكلمة التي ألقاها القائد العام المشير خليفة حفتر، قبل يومين، كانت خاصة لآمري المحاور بالمنطقة الغربية، قبل عملية الدخول لقلب العاصمة.

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