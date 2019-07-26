بلاغ من تاورغاء للنائب العام برائحة “المجاري والترامادول وجنات “

ليبيا – قدمت رابطة أسر الشهداء والمفقودين والمعتقلين والمتضررين بتاورغاء شكوى إلى النائب العام الليبي ونسخة منها المحامي العام بخصوص استمرار بعض الجهات من مدينة مصراتة بكب النفايات ومياه الصرف الصحي داخل احياء تاورغاء ورسالة أخرى بشأن مصير أسرى جرى إعتقالهم أحياء وفق مقاطع مصورة قبل أن تتم تصفيتهم ويدفنوا في المقبرة سيئة الصيت المسماة ” جنات ” في منطقة ساحلية بمصراتة أستحدثت سنة 2011 لقتلى قوات الجيش والأمن والقوات الساندة لهما بهدف عدم دفنهم في بقية مقابر المسلمين .

وقالت الرابطة في البلاغ الذي تحصلت المرصد على نسخة منه أن سيارات صرف المجاري الخاصة واخري تابعة لشركة المياه والصرف الصحي مصراتة تفرغ حمولتها بالمزارع والمناطق السكنية الواقعة داخل مدينة تاورغاء بالرغم من أن المسافة التي تقطعها تلك السيارات تتجاوز 40 كيلومتراً شرق مدينة مصراتة .

وأكد البلاغ تحويل أحد الأراضي الواقعة شرق مدينة تاورغاء لمكب نفايات ومخلفات طبية مع تحويل بعض الأحياء السكنية بمنطقة (علام) لمكب مخلفات البناء وكذلك قيام أحد الجهات التابعة لوزارة الداخلية التي يتولى مهامها فتحي علي باشاآغا بإعدام كمية كبيرة من المخدرات (أقراص ترامادول) تقدر بحوالي 6 مليون قرص في ذات المنطقة المشار لها وما لذلك من آثار سلبية على صحة السكان العائدين .

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وأضاف البلاغ : ” و إذ نكبر فيكم الدور الريادي الذي يضطلع به مكتبكم الموقر في خدمة العدالة وإحقاق الحق حتى تقوم دولة العدل والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساوة لينعم هذا الشعب بالأمن والامان ولحرصنا نحن رابطة المفقودين والمعتقلين بتاورغاء علي حقوق أهالينا في العودة الميمونة لأأماكن سكناهم بعد توقيع وثيقة الصلح بين المدينتين نتحفظ على سرد مآلات هذا الوضع بالرغم من مخالفة تلك الأفعال لكل قواعد الصلح والسلم الاجتماعي ” .

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وطالبت الرابطة النائب العام بفتح تحقيق بالخصوص معربة عن ثقتها باستقلالية القضاء الليبي وكفاءة الخبرات القضائية الوطنية للوقوف على حقيقة الوضع لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأفعال والتجاوزات ومنع الإفلات من العقاب على ان تلقى هذه الشكوى اهتمام المكتب .

وفي بلاغ آخر موجه للنائب العام أكدت الرابطة على حقوق اهالي المفقودين من تاورغاء خاصة وكل الليبيين عامة فيما يتعلق بمعرفة مصير أبنائهم مؤكدة تحفظها على بعض المواد الخاصة بالمفقودين الواردة في الاتفاقين الذين توصلت إليهما لجان الحوار بين مدينتي تاورغاء ومصراتة وهما الأتفاق الموقع بتاريخ 13 أغسطس 2016 والمعتمد من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وكذلك ميثاق الصلح بين تاورغاء ومصراتة الموقع بتاريخ 3 يونيو 2018 فيما يتعلق بالمادة رقم 4 الفقرة ج الواردة في الأتفاق الموقع في 2016 والتي أشارت لجبر ضرر المفقودين من الطرفين خلال الفترة من 17 فبراير 2011 إلى 11 أغسطس 2011 دون الإشار إلى آلية البحث عن المفقودين.

أما فيما يتعلق بتحفظها الآخر فيتعلق بالفقرة الرابعة الواردة بميثاق الصلح والمتعلقة بإلزام أهالي تاورغاء بتقديم المساعدة والإبلاغ عن أي مقابر جماعية داخل مدينة تاورغاء بالتعاون في البحث مع الجهات المختصة دون الإشارة إلى مصير المفقودين من أبناء تاورغاء الذين فقدوا إثناء أحدث عام 2011 وما بعدها.

وأضافت الرابطة : ” أننا وبكل صدق نتحفظ وبشدة على هذه الوثيقة لأنها جاءت دون طموحات أسر المفقودين من أبناء تاورغاء ومخالفة صارخة لحقوق الإنسان ولكل قواعد الصلح والسلم الإجتماعي وكذلك عدم حيادية التعامل مع ملف المفقودين ” .

وثمنت الرابطة الدور الريادي الذي قالت أن مكتب النائب العام يطلع به لخدمة حقوق الأنسان وإحقاق الحق وتحقيق القانون والعدالة الإجتماعية والمساواة لينعم أهالي المفقودين بالراحة كما أكدت رابطة المفقودين والمعتقلين بتاورغاء علي حقوق أهالي المدينة المتمثلة في هذه المذكرة .



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كما أعربت الرابطة للنائب العام أن تجد بلاغتها هذه الصدى وتحضي بشرف المتابعة الشخصية لما لها من أهمية في أحقاق الحق وإرساء قواعد السلم الاجتماعي والتي تتلخص في أصدار تعليمات بفتح مقبرة جنات الموجودة داخل مدينة مصراتة والتي يتواجد بها كثير من رفات المفقودين والقتلى من أبناء تاورغاء ممن تم أحضار صورهم وهم أسرى عام 2012 بعد التنسيق مع المنظمات الدولية ومنظمة الصليب الاحمر الدولي وُسلمت للسلطة المحلية بتاورغاء مع عرض صورهم على لوحة اعلانات بالمخيمات وبأرقام القبور الذين دفنوا فيها وتم التعرف على اغلبهم من قبل ذويهم .

وطالب البلاغ أيضاً بفتح تحقيق شامل وشفاف حول واقعة وفاتهم والملابسات التي أدت لها ومعرفة مصير المفقودين منهم وكيفية اجراءات دفنهم وامكانية اصدار شهادات وفاة لمن يثبت وفاتهم بعد إعتقالهم أحياء وتقديم المتهمين للعدالة مع اصدار تعليمات للجهات المعنية بالبحث والتعرف على المفقودين بشأن سرعة المباشرة بمطابقة عينات الحمض النووي مع أسر المفقودين بالجثث الموجودة بمقبر جنات بمدينة مصراتة ومطالبتهم باستكمال أخد باقي العينات من الذين لم يتمكنوا من إعطاء عيناتهم.

أيضاً ، طالب البلاغ النائب العام بمخاطبة الجهات المعنية بوضع آليات للكشف عن مصير المفقودين دون تمييز من خلال تشكيل هيئة قضائية مستقلة خاصة لمتابعة ملفات مفقودي تاورغاء ومساعدة الاسر بفتح محاضر وتقديم شكاويكما طالبت بتحديد موعد للقاء بين الرابطة والنائب العام وعرض جوانب أخرى لزيادة التوضيح وللمزيد من التعاون.

المرصد – خاص

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