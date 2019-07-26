بوغدانوف يجتمع مع رئيس التجمع الوطني التباوي في ليبيا

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس التجمع الوطني التباوي في ليبيا، آدم كركي، لبحث الأوضاع، ومناقشة الملفات الراهنة في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، إن الاجتماع تناول ملف تطوير العلاقات الليبية والروسية، و ملف التعاون بين البلدين.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان لها،أن الاجتماع تطرّق للوضع الليبي بالتفصيل، وعلى ضرورة وقف الاشتباكات والعودة لطاولة الحوار، لأجل تسوية سياسية تضمن ترسيخ السلام، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

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