اخبار ليبيا الان

بوغدانوف يجتمع مع رئيس التجمع الوطني التباوي في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اجتمع نائب وزير الخارجية الروسي والمبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ، ميخائيل بوغدانوف، مع رئيس التجمع الوطني التباوي في ليبيا، آدم كركي، لبحث الأوضاع، ومناقشة الملفات الراهنة في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، إن الاجتماع تناول ملف تطوير العلاقات الليبية والروسية، و ملف التعاون بين البلدين.

وأشارت الخارجية الروسية، في بيان لها،أن الاجتماع تطرّق للوضع الليبي بالتفصيل، وعلى ضرورة وقف الاشتباكات والعودة لطاولة الحوار، لأجل تسوية سياسية تضمن ترسيخ السلام، بحسب ما نشره موقع روسيا اليوم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك