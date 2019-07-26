غرق 155 مهاجرا بعد تحطّم قاربهم على سواحل ليبيا

تحطّم قارب خشبي على متنه قرابة 250 مهاجرا غير قانوني، بالقرب من مدينة الخمس، بمسافة أقلّ من خمسة أميال، أدّى إلى وفاة 155 وإنقاذ 134 مهاجرا غير قانوني، بعد عملية إنقاذ قام بها القطاع الأوسط لحرس السواحل الليبي.

وأوضح جهاز حرس السواحل وأمن المواني، أن صيادين أبلغوا عن تحطّم القارب، وتم التنسيق مع الفرق المختصة للجهاز، مع الفرقة الأولى التي أنقذت 82 مهاجرا، من جنسات أفريقية وعربية مختلفة، من اريتريا وفلسطين والسودان.

وأشار الجهاز، إن العملية نجحت في إنقاذ 134 مهاجرا، وانتشال جثة واحدة، أما الآخرين فقد اعتبروا مفقودين، بعد عملية الغرق التي حدثت لهم في البحر.

وأضاف جهاز حرس السواحل وأمن المواني، إن الجثة التي تم انتشالها، قامت الفرق بتكييسها لأجل تسليمها للهلال الأحمر، وإبلاغ المنظمات الدولية المختصة في ليبيا بالحادثة، مشيرا أن عملية تسليم وقائع الحادثة، لم تتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء، وأن الجهاز ينتظر وزارة الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة لتنفيذ الإجراءات المتبعة.

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