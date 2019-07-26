أوقاف الوفاق تتابع الإجراءات الطبية للحجاج الليبيين بمكة المكرمة

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، إن اللجنة المشرفة على الحجاج الليبيين، قد نسّقت مع مستشفى النور العام بمكة المكرمة، لأجل المرضى من الحجاج الذي يعانون من الفشل الكلوي، وتسهيل الإجراءات الطبية لهم.

وأوضحت اللجنة المشرفة، إن أحد أعضائها رافق فريقا من لجنة المشاعر إلى عرفة، للوقوف على أعمال الصيانة، وتجهيز دورات المياه وتوصيل الكهرباء، إضافة إلى تجهيز المخيمات.

ونوّهت الهيئة، إن هذه الزيارات تتم بشكل يومي من اللجنة المشرفة، حرصا على متابعة أعمال الفرق العاملة بمخيم حجاج ليبيا، بمشعر عرفة.

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