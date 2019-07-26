قطاع صيد الأسماك الإيطالي يثني على عمل وزارة الخارجية مع ليبيا

أعرب رئيس قطاع صيد الأسماك في بلدة ماتزارا ديل ڤاللو (صقلية) نينو كارلينو، عن “الرضا الكبير لنتائج عمل وزارة الخارجية في هذه القضية، التي أبقت مجتمع الصيد صقلية محبوس الأنفاس”.

جاء ذلك إشارة إلى الإعلان عن إطلاق سراح قارب الصيد (ترامونتانا) مع طاقمه المؤلف من سبعة أفراد.

وكانت وزارة الخارجية الإيطالية قد أفادت يوم الاثنين بأن زورق دورية ليبي احتجز في خليج سرت قارب صيد إيطالي وأفراد طاقمه.

وذكر كارلينو أن “وزارة الخارجية كانت على اتصال دائم بنا”، وأبدى “ثناءً كبيراً على النشاط المتواصل الذي قامت به الوزارة والسلطات العسكرية والمدنية المشاركة في حل القضية”.

وأكد كارلينو أنه “خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية كنت على اتصال مع أعلى السلطات الدبلوماسية ومع رئيس بلدية ماتزارا ديل ڤاللو، سلفاتوري كوينسي ومع المستشارين البلديين وممثلي القوات العسكرية”.

وتابع رئيس قطاع صيد الأسماك “أشيد بالتدخل الذي قامت به البحرية الإيطالية في الوقت المناسب، والذي أدى إلى تفادي مصادرة سفينة الصيد في المنطقة نفسها”، ومن ثم “أتوجه بالشكر الجزيل للبحرية الإيطالية وللعمل الدبلوماسي الذي قامت به وزارة الخارجية”.

وكانت الخارجية قد ذكرت أنه، لدى تلقيها نبأ اختطاف قارب الصيد الإيطالي (ترامونتانا)، في خليج سرت، أعطى وزير الخارجية، إينزو موافيرو ميلانيزي، تعليمات إلى سفير بلاده لدى طرابلس، بـ”العمل على وجه السرعة بأقصى قدر من الفعالية من أجل توفير المعاملة السليمة لأفراد الطاقم والإفراج السريع عنهم”، حيث “أجبروا على التوجه نحو ميناء مصراتة”

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