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مُفاجآت مُرتقبة بمحاور القتال في طرابلس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري عن مُفاجآت كبيرة ستشهدها محاور القتال في طرابلس خلال الساعات القادمة.

وطمأن المسماري في تصريحات لصحيفة “الاتحاد” بأن أوضاع الجيش الوطني بمحاور القتال في طرابلس تُعتبر جيدة جدا، وخُططه تسير وفقاً لما أعدت له القيادة العامة مُسبقاً.

وحول الكلمة التي ألقاها القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر قبل يومين، أوضح المُتحدث أنها مُوجهة بالدرجة الأولى لعناصر الجيش المُرابطين بمحاور القتال في طرابلس، لدعمهم معنوياً.

وتتقدم قوات الجيش منذ يومين بمُختلف محاور القتال في طرابلس، فيما أعلن المسماري، أمس، إسقاط طائرة مُسيرة تتبع قوات الوفاق شمال قاعدة الجفرة الجوية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن الطيارة اخترقت قطاع المسؤولية القتالية شمال القاعدة، لتقوم وحدات الدفاع الجوي بمنطقة الجفرة بالتعامل معها وإسقاطها.

ويتزامن موعد إسقاط الطائرة مع اندلاع معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة في محاور القتال بطرابلس، حيث تركزت، بحسب تقارير إعلامية، في محوري وادي الربيع وعين زارة وطريق المطار جنوب طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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