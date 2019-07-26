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شركة الكهرباء تدعو المواطنين لـ”إطفاء المُكيّفات”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالبت الشركة العامة للكهرباء المواطنين بضرورة التقليل من استخدام أجهزة التكييف فترة الذروة الصيفية، واللجوء إليها في الأوقات المُناسبة لذلك، دون تحديد الشركة للفترة التي تقصدها.

وقالت “العامة للكهرباء” في بيان لها أن قدرتها الإنتاجية تسمح بتغطية معدلات استهلاك الطاقة الكهربائية دون تشغيل أدوات التكييف، ما يعني أنها تضطر للجوء إلى طرح الأحمال عند تشغيلها.

ونوهت الشركة بأن تجاوب المواطنين مع نداءها سيساهم في تخفيف الضغط من على الشبكة والمحافظة على استقرارها.

يشار إلى أن الشبكة العامة للكهرباء تعاني تدهورا كبيرا في مستوى إنتاجها بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بها خلال السنوات الأخيرة جراء جرائم السطو والتخريب والسرقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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