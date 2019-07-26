جريدة «الوسط»: حرب العاصمة تراوح بين تسخين ميداني ومساعي تبريد خجولة

التطورات الميدانية لحرب العاصمة التي دخلت يومها العاشر بعد المائة هذا الأسبوع، تمثلت في عنف الاشتباكات التي شهدتها محاور جنوب مدينة طرابلس يوم الإثنين، فيما بدا أنها جولة جديدة من القتال بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، وقوات حكومة الوفاق، التي أسفرت عن سقوط عدد كبير بين قتيل وجريح، إذ بلغت الخسائر حتى الآن نحو 1093 قتيلا وإصابة 5762 شخصا، وفق منظمة الصحة العالمية، وكان الإثنين يوما داميا بدأ بـ«ساعة صفر جديدة» أطلقتها قيادة الجيش التابع للقيادة العامة حسب ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي الموالية لها، ووقعت خلاله اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة دون توقف، وفق شهادات سكان في عدد من أحياء المدينة لـ«الوسط».

قوات حكومة الوفاق قالت عبر رواية الناطق باسم عملية «بركان الغضب» مصطفى المجعي، لـ«الوسط» إن قوات القيادة العامة أعلنت انطلاق «ساعة الصفر»، في التاسعة صباح الأحد الماضي، عبر اللاسلكي، لكن قوات الوفاق تصدت لها، وأسفرت الاشتباكات عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وردت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة، بأن «وحداتها العسكرية تتقدم بخطى ثابتة في جميع محاور العاصمة، وتسيطر على مواقع وتمركزات جديدة وكبدت العدو خسائر كبيرة»، دون الإشارة إلى وقوع خسائر.

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وجاء تجدد المواجهات بعد أقل من شهر من سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان، أول مدينة وقعت تحت سيطرة الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، والمعقل الأهم لهذه القيادة في المنطقة الغربية، إذ كانت توجد فيها غرفة العمليات الرئيسة، مما أعطى إشارات دالة للمراقبين بأن مقبل الأيام سيحمل حسابات جديدة على صعيد موازين القوى بين طرفي الحرب، وبالتالي على المسار السياسي للأزمة في البلاد.

في هذه الأثناء فوجئ سكان مدينة مدنين بالجنوب التونسي، بهبوط طائرة عسكرية ليبية على إحدى الطرق الفرعية، وقالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن «قاضي التحقيق العسكري يواصل مباشرة الأبحاث مع قائد الطائرة العسكرية الليبية التي اضطرت للهبوط صباح أمس الإثنين بمنطقة الجرف الأحمر بمدنين»، موضحة أن تنسيقا جرى بين وزارتي الدفاع والخارجية التونسيتين لتسوية الأمر حسب الأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية.

وجدد القائد العام للجيش التابع للقيادة العامة المشير خليفة حفتر هو الأول منذ بدء حرب العاصمة، تمسكه باستمرار العمليات العسكرية باتجاه الدخول إلى مدينة طرابلس، وقال في كلمة وجهها مساء اليوم الأربعاء إلى قواته إن «موعدنا مع النصر الكبير قد اقترب»، مؤكدا أن «جنود وضباط القوات المسلحة يتحلون بالإرادة القوية والإيمان بالواجب الوطني»، مؤكدا «هدفنا تحرير بلادنا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها حتى لا تبقى فيها حبة تراب واحدة يجرؤ الإرهاب أن يدنسها»، ولم تتضمن كلمة المشير حفتر إشارات سياسية محددة، بقدر ما غلب عليها الطابع العسكري الميداني.

وعلى الصعيد السياسي، التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وبحثا «سبل وقف التصعيد العسكري»، حسب بيان للبعثة الأممية، وقبلها أعرب المجلس الرئاسي عن «قلقه» من ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد»، داعيا البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى «تحرك فعال لوقف هذا العدوان». أما البعثة الأممية فقالت إنها «تعمل ما في وسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري في البلاد، وحماية المدنيين من أي استهداف، حسب بيان صادر عن البعثة، وهي تصريحات صبت في محاولات بدت خجولة لتبريد الوضع الميداني.

وفي السياق الدولي، أجرى المبعوث الأممي غسان سلامة سلسلة لقاءات مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا ألن بوقيجا، والسفير البريطاني مارتن رينولدز، والسفير الألماني أوليفر أوفتشا بحثوا خلالها التحديات السياسية والأمنية في ليبيا وسبل تخفيف الانقسام الدولي حول الوضع في ليبيا، كان التطور الأبرز هو الدعوة الرسمية التي تلقاها لزيارة تركيا خلال استقباله السفير التركي لدى ليبيا، سرحات اسكن، بينما لا يزال الغموض يغلف موقف الولايات المتحدة، وبدا ذلك واضحا في تصريح القائم بأعمال السفارة الأميركية جاشوا هاريس، الذي عبر عن قلق بلاه العميق بشأن القتال الدائر حول العاصمة طرابلس، مشددا على أهمية العودة إلى العملية السياسية بوساطة الأمم المتحدة، وذلك خلال لقاء جمع «هاريس» مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وأكدت تصريحات نُقِلت عن السفيرة الإيطالية لدى الأمم المتحدة، ماريانجيلا زابي، عقدة التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، حين اعتبرت هذه الأزمة نتيجة «تداخل مختلف التعقيدات، والتعارض المستمر بين الأطراف الفاعلة الكبرى»، مشيرة خلال حديثها في ندوة سياسية، سبقت انطلاق مؤتمر السفراء الإيطاليين أمس الأربعاء بمقر وزارة الخارجية في العاصمة.

موقف فرنسا، وهي لاعب رئيس في الأزمة الليبية، ركز هذه المرة على قضية المهاجرين، عبر طلب رئيسها إيمانويل ماكرون، «السريع والملح» من ليبيا بـ«التوقف عن احتجاز المهاجرين العالقين لديها وتمكينهم من التواجد في أماكن آمنة»، وذلك على وقع تنديد منظمات غير حكومية خلال الأشهر القليلة الماضية بشروط احتجاز المهاجرين.

وسط كل هذا، ما زال المراقبون، يرصدون الدعوات المنفردة الصادرة عن دول مؤثرة في ليبيا، بوقف القتال، والعودة إلى العملية السياسية، لكن هذه الدعوات تبقى في إطارها الأحادي، في غياب قرار واضح ومحدد يصدر عن مجلس الأمن بوقف الحرب، وتحديد آلية تفعيل القرار على الأرض، وملامح التحرك السياسي، ما بعد وقف إطلاق النار.

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