“الفاندي” يطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية مساعدة نازحي طرابلس في ترهونة

خاص المتوسط/ حنان منير

أكد رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة، صالح الفاندي، تجاوز أعداد النازحين من طرابلس إلى ترهونة 4 آلاف شخص.

وأفاد الفاندي، في تصريح خاص لـ ” المتوسط”، الأربعاء، بأن ترهونة تقوم بتقديم كافة المساعدات للنازحين، داعيا المنظمات الدولية الى النظر لحال النازحين جراء اشتباكات العاصمة.

وقال الفاندي إن النازحين لم يتلقوا أي مساعدات إلا من منظمة أطباء بلا حدود، مطالبا بعثة الأمم المتحدة بالنظر إلى حال النازحين في ترهونة الذين يفترشون العراء مع دخول عيد الأضحى المبارك.

وأشار الفاندي، إلى أن ترهونة لا علاقة لها بالصراع الدائر في العاصمة طرابلس، موضحاً أن ترهونة تحرص على المطالبة بإقامة الدولة المدنية التي تحافظ على حقوق الشعب الليبي بعيداً عن الصراع الدائر على السلطة.

وقال الفاندي: ”نحن نستقبل جميع النازحين من طرابلس ونقدم لهم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الليبي والمجلس البلدي ترهونة”، معرباً عن ترحيبه بالنازحين من أي منطقة قائلا :” كلنا ليبيين ولن نتخلى عن بعضنا البعض”.

وأكد رئيس مجلس أعيان وحكماء ترهونة في معرض حديثه لنا أن الحرب في طرابلس ليس لها علاقة بالمناطقية ولا الجهوية ولا القبلية لأن الجيش يتكون من أبناء جميع مدن ليبيا.

وأشار الفاندي إلى “استمرار الحصار على ترهونة وقطع الاحتياجات الأساسية الوقود والسيولة والغاز منذ سنة لمجرد أنها نحاول التهدئة وبسبب أنها نساند الجيش “

الفاندي أكد أن حكماء ترهونة لا تتواصل الآن مع أي أطراف للتهدئة لان الحرب عسكرية لا دخل للمدينة بها ، مضيفا :”ومن لديه مشكلة مع ترهونة فليتفضل”.

ولفت الفاندي، إلى أنهم مستعدون للتحاور، مع أي منطقة ترغب في النقاش والحوار، مستثنيًا الميليشيات، قائلاً: “لا حوار ولا نقاش معها”.

وتابع: “ترهونة لا تخون”، موضحًا أنها تقود للخير والسلم، ولبناء الدولة ومؤسساتها، وتأسيس دولة ديمقراطية، قائمة على الاحترام والتقدير.

وأكد الفاندي، أن ترهونة صخرة صلبة، لا تعرف معنى الخيانة، داعيًا القبائل إلى النقاش والمشاركة في أي حوار.

وبيًّن أن أهالي ترهونة لا يعرفون العنصرية، ولا يرغبون في السُلطة، مضيفا: “علينا توجيه الخطاب الطيب، والكلمة الطيبة، وكلمة الحق”، مؤكدًا أن الشعب الليبي جميعًا إخوة، وعليهم أن يمدوا أيديهم لبعضهم البعض.

