خاص المتوسط/ حنان منير:

أعلن المتحدث باسم البحرية في حكومة الوفاق أيوب قاسم، تحطم قارب خشبي على متنه حوالي (250) مهاجرا غ ش، من بينهم نساء وأطفال بالقرب من الخمس.

وأوضح قاسم في تصريح خاص لـ” المتوسط” أنه تم إنقاذ (134) مهاجر، وانتشال جثة واحدة، والباقي يعتبروا مفقودين حتى اللحظة وعددهم حوالي (115) مهاجرا.

وأفاد قاسم، بأن عملية غرق المركب كانت قبلة الخمس أقل من 5 ميل من الساحل. وتم الإبلاغ والإنقاذ من قبل الصيادين، بالتنسيق مع حرس السواحل القطاع الأوسط، مشيرا إلى أنه تعاونت في عملية الإنقاذ ما يعرف بالفرقة الأولى التي أنقذت عدد (82) مهاجرا.

وأشار قاسم إلى أن ” المهاجرين من جنسيات أفريقية وعربية مختلفة والذين تم إنقاذ جلهم من أريتريا وبعضهم من فلسطين والسودان”.

وأضاف قاسم، ” أبلغنا الهلال الأحمر الذي حضر وقام بتكييس الجثة المنتشلة، دون أن يقوم باستلامها، وكذلك أبلغنا كافة الجهات ذات العلاقة والمنظمات الدولية المختصة العاملة في ليبيا”، لافتا إلى أنه لا يزال المهاجرين في نقطة حرس السواحل ولم يتم تسليمهم إلى أي مركز إيواء في انتظار جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ليقوم بواجبه باستلام المهاجرين.

The post المتحدث باسم البحرية يكشف لـ” المتوسط” تفاصيل تحطم قارب يقل 250 مهاجرا قبالة سواحل الخمس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية